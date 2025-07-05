Проще не бывает: замесила и пеку! Печенье «Минутка» из творога — вкуснота!

Проще не бывает: замесила и пеку! Печенье «Минутка» из творога — вкуснота!

Творожное печенье «Минутка» — нежное и воздушное! Этот рецепт — настоящее спасение, когда хочется свежей выпечки к чаю, а времени совсем нет. Мягкие внутри, с хрустящей корочкой — такое печенье исчезает с тарелки быстрее, чем успевает остыть!

В глубокой миске разотрите 200 г творога с 60 г сахара и 1 ч. л. ванильного сахара. Добавьте 1 яйцо, 100 мл кефира и 50 мл растительного масла — взбейте вилкой до гладкости. Муку (300–350 г) просейте с 1 ч. л. соды и постепенно вводите в творожную массу. Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам.

Дайте тесту «отдохнуть» 10 минут под полотенцем. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте фигурки стаканом или формочками. Выложите на противень с пергаментом, оставляя расстояние между печеньями.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте зубочисткой — она должна выходить сухой.

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