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12 июля 2025 в 10:35

Пропустила через мясорубку! Через 20 минут уже едим! Ароматные завитки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье через мясорубку — вкус детства в каждом кусочке! Этот рецепт песочного печенья знаком многим с самого детства — ароматные завитушки с нежной рассыпчатой текстурой, которые так весело было делать вместе с бабушкой. Особенность приготовления через мясорубку придает печенью неповторимую воздушность и красивую форму. Всего несколько простых ингредиентов — и на вашем столе появится настоящее домашнее лакомство, которое идеально подойдет к молоку, чаю или какао.

Размягченное сливочное масло тщательно разотрите с сахарной пудрой до получения пышной светлой массы. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать, затем всыпьте ванилин для аромата. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в масляную смесь, замешивая плотное, но пластичное тесто. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут — так оно станет более податливым.

Охлажденное тесто разделите на несколько частей и пропустите через мясорубку с крупной решеткой прямо на противень, застеленный пергаментом. Можно формировать длинные «колбаски» и нарезать их либо сразу выдавливать фигурные завитки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 15–20 минут до легкого румянца. Готовое печенье получится хрустящим снаружи и тающим во рту.

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печенье
выпечка
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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