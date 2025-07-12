Пропустила через мясорубку! Через 20 минут уже едим! Ароматные завитки

Печенье через мясорубку — вкус детства в каждом кусочке! Этот рецепт песочного печенья знаком многим с самого детства — ароматные завитушки с нежной рассыпчатой текстурой, которые так весело было делать вместе с бабушкой. Особенность приготовления через мясорубку придает печенью неповторимую воздушность и красивую форму. Всего несколько простых ингредиентов — и на вашем столе появится настоящее домашнее лакомство, которое идеально подойдет к молоку, чаю или какао.

Размягченное сливочное масло тщательно разотрите с сахарной пудрой до получения пышной светлой массы. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать, затем всыпьте ванилин для аромата. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в масляную смесь, замешивая плотное, но пластичное тесто. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут — так оно станет более податливым.

Охлажденное тесто разделите на несколько частей и пропустите через мясорубку с крупной решеткой прямо на противень, застеленный пергаментом. Можно формировать длинные «колбаски» и нарезать их либо сразу выдавливать фигурные завитки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 15–20 минут до легкого румянца. Готовое печенье получится хрустящим снаружи и тающим во рту.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденный пирог с капустой за 20 минут! Из готового теста и без хлопот!