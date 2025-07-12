Хотите — баунти, хотите — тирамису! Шикарный десерт в бокале за 10 минут

Хотите — баунти, хотите — тирамису. Шикарный десерт в бокале! Если захотелось быстро и вкусно побаловать себя, попробуйте приготовить десерты в бокалах. Они не только просты в приготовлении, но и очень эффектно смотрятся. Можно сделать два варианта: классический тирамису или кокосовый баунти — выбор за вами.

Ингредиенты

Печенье песочное — 200 г

Творожный сыр — 300 г

Сливки — 100 мл

Сахар — 3-4 ст. л.

Ванилин — по вкусу

Кофе — для пропитки

Кокосовое молоко — для пропитки

Клубника — для тирамису

Кокосовая стружка — для баунти

Приготовление

Измельчите печенье в мелкую крошку. Смешайте творожный сыр, сливки, сахар и ванилин до однородного крема. Для тирамису: в бокал выложите слой печенья, пропитайте кофе, затем слой крема и добавьте клубнику. Повторите слои три раза. Для баунти: выложите слой печенья, пропитайте кокосовым молоком, затем крем и посыпьте кокосовой стружкой. Повторите слои три раза. Украсьте десерты по желанию и подавайте охлаждёнными.

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