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12 июля 2025 в 08:30

Хотите — баунти, хотите — тирамису! Шикарный десерт в бокале за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите — баунти, хотите — тирамису. Шикарный десерт в бокале! Если захотелось быстро и вкусно побаловать себя, попробуйте приготовить десерты в бокалах. Они не только просты в приготовлении, но и очень эффектно смотрятся. Можно сделать два варианта: классический тирамису или кокосовый баунти — выбор за вами.

Ингредиенты

  • Печенье песочное — 200 г
  • Творожный сыр — 300 г
  • Сливки — 100 мл
  • Сахар — 3-4 ст. л.
  • Ванилин — по вкусу
  • Кофе — для пропитки
  • Кокосовое молоко — для пропитки
  • Клубника — для тирамису
  • Кокосовая стружка — для баунти

Приготовление

  1. Измельчите печенье в мелкую крошку. Смешайте творожный сыр, сливки, сахар и ванилин до однородного крема. Для тирамису: в бокал выложите слой печенья, пропитайте кофе, затем слой крема и добавьте клубнику. Повторите слои три раза.
  2. Для баунти: выложите слой печенья, пропитайте кокосовым молоком, затем крем и посыпьте кокосовой стружкой. Повторите слои три раза. Украсьте десерты по желанию и подавайте охлаждёнными.

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печенье
десерты
сладости
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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