Хотите — баунти, хотите — тирамису! Шикарный десерт в бокале за 10 минут

Хотите — баунти, хотите — тирамису. Шикарный десерт в бокале! Если захотелось быстро и вкусно побаловать себя, попробуйте приготовить десерты в бокалах. Они не только просты в приготовлении, но и очень эффектно смотрятся. Можно сделать два варианта: классический тирамису или кокосовый баунти — выбор за вами.
Ингредиенты
- Печенье песочное — 200 г
- Творожный сыр — 300 г
- Сливки — 100 мл
- Сахар — 3-4 ст. л.
- Ванилин — по вкусу
- Кофе — для пропитки
- Кокосовое молоко — для пропитки
- Клубника — для тирамису
- Кокосовая стружка — для баунти
Приготовление
- Измельчите печенье в мелкую крошку. Смешайте творожный сыр, сливки, сахар и ванилин до однородного крема. Для тирамису: в бокал выложите слой печенья, пропитайте кофе, затем слой крема и добавьте клубнику. Повторите слои три раза.
- Для баунти: выложите слой печенья, пропитайте кокосовым молоком, затем крем и посыпьте кокосовой стружкой. Повторите слои три раза. Украсьте десерты по желанию и подавайте охлаждёнными.
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