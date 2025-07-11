Готовлю полчаса — хватает на неделю! Творожное печенье «Милые котики»

Творожное печенье «Милые котики» — вкусные обнимашки! Эти забавные печеньки стали хитом на наших семейных чаепитиях! Нежные творожные «тельца» и хрустящие сырные «лапки» создают потрясающий контраст, а процесс лепки превращается в веселую игру с детьми. Готовятся проще простого!

Сначала замесим тесто: 200 г творога протираем через сито, добавляем 100 г размягчённого сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Постепенно вводим 250 г муки, вымешивая мягкое тесто. Оно должно быть пластичным, но не липнуть к рукам. Убираем в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, готовим «лапки»: 100 г твёрдого сыра натираем на мелкой тёрке, смешиваем с 50 г размягчённого масла и 100 г муки. Получается рассыпчатая масса — скатываем из неё маленькие «колбаски» по 3–4 см длиной.

Достаём творожное тесто, формируем шарики размером с грецкий орех. Каждый шарик превращаем в «тельце котика»: слегка вытягиваем мордочку, делаем пальцем углубления для глаз. В эти углубления вставляем по две сырные «лапки» — они при выпечке чуть расплывутся, создавая эффект обнимашек.

Выкладываем наших котиков на противень с пергаментом, ставим в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут до лёгкого румянца. Глазки можно дорисовать растопленным шоколадом или сделать из изюминок сразу после выпечки.

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