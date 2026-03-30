Долго искал рецепт печенья из детства. Нашел: творожное тесто, вареная сгущенка, а внутри — такая вкуснятина, что за уши не оттащить

Долго искал рецепт печенья из детства. Нашел: творожное тесто, вареная сгущенка, а внутри — такая вкуснятина, что за уши не оттащить

Когда я впервые откусил это печенье, меня накрыло волной воспоминаний. Бабушка, воскресный вечер, запах выпечки на всю квартиру. Мягкое, нежное творожное тесто, которое тает во рту.

Что понадобится для печенья

Для теста: 350 г творога (9%, мягкого), 150 г сливочного масла (размягченного), 50 г сметаны, 50 г сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 320 г муки. Для начинки: 200 г вареной сгущенки, 20 г сахарной пудры для посыпки.

Как я его готовлю

В миске растираю творог, мягкое сливочное масло и сахар до однородной массы. Добавляю сметану, ванильный сахар, разрыхлитель и просеянную муку. Замешиваю мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Рабочую поверхность присыпаю мукой, раскатываю тесто в квадрат толщиной 3 мм.

Нарезаю полоски длиной 8 см и шириной 9 см. На край каждой полоски выкладываю 1 чайную ложку вареной сгущенки.

Накрываю начинку тестом, защипываю края со всех сторон, затем аккуратно сворачиваю рулетиком. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистого цвета. Готовое печенье полностью остужаю на решетке, затем посыпаю сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.