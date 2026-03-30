В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС из-за непогоды

В городе Дагестанские Огни ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в местной мэрии. Причиной стали наводнения, вызванные сильными ливнями, которые обрушились на республику. Рабочие группы приступили к оценке ущерба.

По итогам рабочего визита министра МЧС Дагестана Наримана Казимагамедова глава города Замир Гаджимурадов провел заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе заседания Эльдар Велиев доложил о результатах совместного с министром обхода районов и улиц, наиболее пострадавших от стихии.

Учитывая масштаб последствий, на заседании принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города. Рабочие группы уже приступили к подомовому обходу на основании заявлений граждан для оценки нанесенного ущерба, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.