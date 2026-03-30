«А у него глаза открыты»: бойца СВО спасли после 50 минут остановки сердца Врачи спасли бойца СВО после 50 минут с момента остановки сердца

Российского военнослужащего спасли после остановки сердца, сообщил врач 39-го отдельного медотряда Али Мурадалиев в интервью газете «Красная звезда». По его словам, реанимация длилась около 50 минут, что значительно превышает стандартное время проведения таких мероприятий.

Одного пациента мы реанимировали почти 50 минут. У него произошла остановка сердца. Мы начали расширенную сердечно-легочную реанимацию: компрессии, препараты, контроль за дыханием, — отметил Мурадалиев.

Врач также рассказал, что ему говорили о необходимости прекратить реанимацию. Однако Мурадалиев смотрел в глаза военного и подумал, что он хочет жить.

И мы продолжили. В итоге прошло около 50 минут. И вдруг на мониторе появляется сердечный ритм, сердце начинает биться, — подчеркнул он.

