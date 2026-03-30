В Госдуме рассказали о главных вопросах денежно-кредитной политики страны

Новую концепцию решения острых социальных проблем подготовили эксперты Московского экономического форума. Ее обсудят 7 апреля на площадке Цифрового делового пространства (Москва, Покровка, 47). В преддверии мероприятия о наиболее актуальных вопросах социальной сферы рассказывает доктор экономических наук, профессор, депутат Государственной думы ФС РФ Оксана Дмитриева, которая выступит модератором пленарной дискуссии «Как освободить созидательную энергию народа? Социальная сфера и экономика будущего».

— Оксана Генриховна, какие основные социально-экономические проблемы сдерживают инициативу и активность россиян?

— Одна из главных проблем — бедность, хотя именно в этом направлении достигнуты определенные результаты. Существенно уменьшилось число граждан, находящихся за чертой бедности. Оно снизилось до 6,7%. Хотя по-прежнему сохраняется положение, что у бедности «детское лицо»: доходы семей с детьми меньше, чем у остальных. Правительство осознает эту проблему и принимает меры поддержки: единое пособие на ребенка, школьное питание, семейная ипотека, возможность возврата НДФЛ для работающих родителей и другие. В целом социальная политика направлена на рост рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране.

Наряду с бедностью последние два года отмечается рост экономического неравенства граждан. Богатые становятся богаче, а бедные — еще беднее. В 2022 и 2023 годах коэффициент Джинни снижался за счет выплат участникам СВО и существенного роста заработной платы в промышленности, в особенности в обрабатывающей. Однако с 2024 года этот показатель вновь начал расти — причина в денежно-кредитной политике. Высокая ключевая ставка привела к росту депозитных ставок физических лиц — сейчас процентные доходы по вкладам составляют около 10 трлн рублей, что равняется приблизительно 18% от фонда заработной платы. Для сравнения: в 2023 году эта цифра была менее 5%. Это означает, что богатые увеличивают свои доходы не за счет заработной платы, а за счет дохода рантье — владельцев пассивных доходов. Такой расклад снижает стимулы к труду и предпринимательству, усиливая социальное неравенство.

— Каково нынешнее положение пенсионеров в России и какие основные проблемы они испытывают?

— Пенсионеры остаются одной из самых социально уязвимых групп. За последние 10 лет их относительное экономическое положение ухудшается. В частности, сказывается дискриминация работающих пенсионеров при перерасчете пенсий, с 2015 года работающим пенсионерам не в полной мере учитываются в ИПК уплаченные страховые взносы. С 2016 по 2025 год была приостановлена индексация пенсий работающим пенсионерам и возобновлена только с 2025 года. Начиная с 2019 года проводится реформа по поэтапному увеличению пенсионного возраста.

Индексация пенсионных выплат осуществлялась в темпе инфляции, но отставала от средней заработной платы по стране. По итогам 2024–2025 годов коэффициент замещения — отношение средней пенсии к средней зарплате — в России снизился до одного из исторических минимумов. В 2007 году он составил 22,8%, в 2024-м — 23,5%, а в 2025 году снизился до 23,3%. Размер пенсионных выплат отстает от возможностей по отчислениям страховых взносов, которые получает Социальный фонд России.

В этом году пенсионная система сталкивается с новым вызовом. Выходит на пенсию первая возрастная когорта граждан, родившихся после 1966 года.

Обязательный накопительный элемент у них обесценился, и накопительная пенсия не компенсирует потери страховой части пенсии. Пенсионное обеспечение — нарастающая проблема государства. Понятно, что есть и другие социальные задачи, в частности поддержка семей и участников СВО, их трудоустройство, адаптация к мирной жизни, профессиональная подготовка и переподготовка. Но и не надо забывать, что более 41 млн человек в России — это пенсионеры, часть из которых работают. Снижение их пенсионного обеспечения сказывается на всей социальной ситуации в стране.

— Какие проблемы актуальны для системы образования?

— 10–15 лет назад существовал острый дефицит мест в детских садах и школах. За последние годы в инфраструктуру вложено много средств, и сегодня, за исключением отдельных районов, состояние и материальное обеспечение учреждений находится на приемлемом уровне. Однако проблема заработной платы педагогов осталась нерешенной: оплата труда учителей и работников дошкольного образования по-прежнему отстает от среднего уровня по региону. Кроме того, сохраняется существенная дифференциация по регионам. В результате из более бедных регионов учителя переезжают на работу в благополучные регионы, что еще больше усугубляет дефицит кадров в относительно более бедных регионах.

Кроме того, имеют место системные проблемы в педагогических вузах, которые с 2020 года были переданы в ведение Минпросвещения, чтобы лучше адаптировать процесс подготовки педагогов к потребностям системы образования. Однако повсеместно отмечается факт, что доля педагогических специальностей в структуре подготовки составляет во многих педвузах 30–40%. Выделение бюджетных мест для подготовки учителей, особенно учителей естественно-научного профиля, мизерное, 9-10 мест по специальности на солидный и авторитетный педвуз. Необходимо провести анализ и пересмотр программ приема студентов, чтобы обеспечить подготовку кадров.

— Почему вопрос социальной политики так актуален на Московском экономическом форуме?

— Цель экономического развития — решать социальные задачи. Если экономика не сопровождается развитием социальной сферы и уровня жизни граждан, то вся деятельность превращается в пустую трату ресурсов. При этом стоит учитывать, что многие социальные отрасли — это перспективные высокотехнологичные направления. Так, в здравоохранении российские фармацевтические компании и предприятия по производству медицинских изделий вышли на международный уровень. Конкуренция не ниже, чем в ИТ-сфере. Образование также превращается в высокотехнологичный сектор. Именно инвестиции в социальные отрасли и человеческий капитал позволяют добиться долгосрочного роста экономики.

Экономика социальной сферы — это источник будущего экономического роста. Обсуждение новых подходов к решению социальных вопросов и перспектив их реализации состоится на предстоящем пленарном заседании МЭФ-2026.

— Какова роль Московского экономического форума в формировании новых взглядов на социальную политику и экономику будущего?

— МЭФ позволяет объективно проанализировать и признать проблемы, не замалчивая и не снижая их значение. Он рассматривает их как источник и стимул для экономического роста. Многие отрасли, которые традиционно считаются социальными, сегодня превращаются в высокотехнологичные секторы, вносящие вклад в ВВП страны.