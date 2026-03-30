Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 18:06

«Все дороги ведут...»: МВФ о последствиях войны в Иране для мира

Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военная операция США и Израиля против Ирана приведет к росту цен и замедлению темпов роста мировой экономики, говорится в новом исследовании Международного валютного фонда (МВФ). В организации подчеркнули, что такой исход неизбежен, даже несмотря на то, что конфликт может повлиять на глобальную экономику по-разному.

Несмотря на то, что война способна повлиять на мировую экономику по-разному, все дороги ведут к повышению цен и замедлению [темпов экономического] роста, — отметили в МВФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что война на Ближнем Востоке уже вызвала губительные последствия для мировой экономики и для ситуации в регионе, это влияние будет долгосрочным. По его словам, остается лишь набраться терпения и ждать, какими именно будут последствия.

До этого глава МЭА Фатих Бироль отметил, что современный энергокризис по своим масштабам превосходит нефтяные шоки 1970-х годов и газовый кризис 2022 года вместе взятые. По его словам, боевые действия на Ближнем Востоке уже сейчас оказывают разрушительное влияние на глобальные цепочки поставок, и в ближайшее время мировую экономику ждут серьезные последствия.

МВФ
мир
экономика
войны
Иран
США
Израиль
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.