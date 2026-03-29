В Кремле увидели опасность для всего мира в войне на Ближнем Востоке Песков: влияние войны на Ближнем Востоке будет долгосрочным для всего мира

Война на Ближнем Востоке уже вызвала губительные последствия для мировой экономики и для ситуации в регионе, это влияние будет долгосрочным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, остается лишь набраться терпения и ждать, какими именно будут последствия.

Мы видим сейчас чрезвычайно губительные последствия этой войны для мировой экономики, для региональной геополитики. Эти последствия, наверное, не будут краткосрочными — они будут иметь долгосрочный эффект, — отметил он.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

До этого верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.