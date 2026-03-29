Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 10:30

Больше никакого сухого печенья: «Неженка» на майонезе остается рассыпчатой и свежей целую неделю

Подписывайтесь на нас в MAX

Беру масло, майонез и муку и готовлю песочное печенье «Неженка», которое получается рассыпчатым, нежным и хранится целую неделю, не черствея.

Получается обалденная вкуснятина: тонкая хрустящая корочка из сахара, а внутри — мягкое, тающее во рту тесто с легкой ванильной ноткой, которое ничем не уступает любимой домашней выпечке.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сливочного масла, 100 г майонеза, 1 яйцо, 100 г сахара (плюс сахар для обсыпки), 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя.

Масло размягчите, взбейте с майонезом до однородности, добавьте яйцо, ванильный сахар и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно всыпьте в масляную смесь, замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто толщиной 5–7 мм, вырежьте формочками печенье, каждое обваляйте в сахаре. Выложите на противень с пергаментом, выпекайте при 180°С 15–20 минут до золотистого цвета. Остудите на решетке и подавайте к чаю.

Проверено редакцией
печенье
выпечка
рецепты
кулинария
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.