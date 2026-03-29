29 марта 2026 в 08:45

Забудьте о сухих пасхальных булках: этот кулич на желтках выходит волокнистым, насыщенным и долго не сохнет

Беру желтки, коньяк и сливочное масло — и пеку пасхальные куличи, которые получаются плотными, влажными и такими мягкими, что не черствеют целую неделю.

В отличие от привычной выпечки, мякиш у них не сухой, а волокнистый, маслянистый и насыщенный — каждый кусочек буквально тает во рту, оставляя приятное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 150 мл теплого молока, 8 г сухих дрожжей, 4 желтка, 90 г растопленного сливочного масла, 120 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, 2 столовые ложки коньяка, 370–400 г муки, 100 г изюма. В теплом молоке растворите дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут. Желтки разотрите с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью, добавьте растопленное масло, коньяк и подошедшую опару.

Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, липкое тесто, — не забивайте его мукой. Вмешайте изюм. Накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Обомните, разложите по формам на 2/3, дайте подойти еще 30 минут. Выпекайте при 180 °С 25–30 минут до золотистого цвета. Остудите, украсьте по желанию. Эти куличи остаются свежими и ароматными даже спустя несколько дней.

Мария Левицкая
М. Левицкая
