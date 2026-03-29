29 марта 2026 в 09:22

Овчинский: в Люблино начали возводить новый дом по реновации

Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В Люблино Юго-Восточного административного округа начали возводить новый дом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Жилье строится в рамках программы реновации.

На строительной площадке по адресу Таганрогская улица, земельный участок 8 начали возводить жилой комплекс из трех строений общей площадью более 43 тыс. квадратных метров. Он рассчитан на 437 квартир, из которых 10 будут адаптированы для маломобильных граждан. Новостройку возведут в районе с развитой инфраструктурой. Неподалеку от дома находятся станции метро «Люблино» и «Волжская», а также станция МЦД Люблино. Поблизости расположены школы и детские сады, городские поликлиники, спортивные комплексы и клубы, другие объекты. Кроме того, по соседству с домом есть уютный сквер, а в шаговой доступности — Люблинский парк. Сейчас на стройплощадке началось возведение подземной части здания, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Во дворе дома проведут комплексное благоустройство и озеленение. Жители получат комфортную общественную зону с детской и спортивной площадками на безопасном покрытии, а также место для спокойного отдыха в окружении зелени.

Фасад здания будет создан по индивидуальному проекту с учетом архитектурного ландшафта района. Это поможет гармонично вписать новостройку в окружающую застройку.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский сообщил, что дом по программе реновации построят в районе Соколиная Гора Восточного административного округа. В правила землепользования и застройки для возведения жилья были внесены изменения.

