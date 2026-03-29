Президент Польши Кароль Навроцкий обрушился с критикой на действующее руководство Евросоюза, передает радиостанция RMF FM. Политик заявил, что текущий курс Брюсселя идет вразрез с национальными интересами и подрывает мощь европейских государств.

Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того чтобы укреплять Европу, они ослабляют ее, — констатировал президент.

Навроцкий подчеркнул, что после двадцати лет членства в объединении Польша видит острую необходимость в системных переменах. Особое внимание польский лидер уделил провалам в энергетической и миграционной сферах, назвав их чисто идеологическими проектами.

По мнению Навроцкого, нынешняя политика ЕС уводит континент в сторону от фундаментальных ценностей христианской цивилизации. Глава государства призвал коллег к возвращению к истокам европейского единства, основанного на уважении к суверенитету наций. Он выразил надежду, что консервативные силы смогут настоять на проведении реформ, которые вернут здравый смысл в управление союзом.

