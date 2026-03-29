Мощный пожар на площади 700 кв. м произошел в Ярославле

Мощный пожар на площади 700 кв. м произошел в Ярославле Многоквартирный дом загорелся в Ярославле

В Ярославле произошел пожар в многоквартирном трехэтажном доме на площади 700 кв. м., сообщило ГУ МЧС по Ярославской области в мессенджере MAX. Пожарные ликвидировали открытый огонь.

Пожар произошел в трехэтажном многоквартирном доме на улице Стачек. Пожар был локализован в 05:30 мск на площади 700 кв. метров. В настоящий момент объявлена ликвидация открытого горения пожара, — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что один человек пострадал, его госпитализировали. Еще 68 местных жителей эвакуировали, органы устанавливают причины возгорания.

Ранее в Ленинградской области в садоводстве Тосненского района произошел пожар, в котором погибли три человека. В пресс-службе регионального СК. сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

До этого в дагестанском городе Кизляре произошел крупный пожар в торговом центре. Возгорание началось в магазине одежды, расположенном на втором этаже. По предварительным данным, причиной стала неисправность электропроводки. Из окон здания вырывалось открытое пламя.