Пасхальное чудо за час: готовим веганский кулич — без яиц и молока

Многие привыкли, что кулич — это история на весь день: опара, несколько расстоек, капризное дрожжевое тесто. Но что, если можно получить ароматную пасхальную выпечку всего за 60 минут? Этот веганский рецепт разрушает мифы: без яиц и сливочного масла тесто получается пористым, влажным и долго не черствеет.

Для начала подготовьте жидкую базу: смешайте 250 мл любого растительного молока (миндальное или кокосовое дадут лучший аромат) с 100 мл рафинированного растительного масла и 150 г сахара. Добавьте цедру одного лимона и 2 ст. л. лимонного сока. В отдельной миске просейте 350 г муки, добавьте 1 ч. л. соды, щепотку соли и куркуму на кончике ножа (она подарит куличу праздничный золотистый цвет).

Соедините сухие ингредиенты с жидкими и быстро перемешайте до однородности. Добавьте горсть промытого изюма, цукатов или дробленых орехов. Не вымешивайте тесто слишком долго. Сразу раскладывайте массу по формам, заполняя их на 2/3. Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 35–45 минут (в зависимости от размера форм). Проверяйте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить абсолютно сухой.

Секретный штрих: чтобы кулич не крошился при нарезке, добавьте в тесто 1 ст. л. кукурузного крахмала или одно хорошо размятое спелое пюре банана.

Совет: для веганской глазури смешайте 100 г сахарной пудры с 2 ст. л. лимонного сока или кокосовых сливок до состояния густой помадки. Наносите на полностью остывшие куличи, чтобы глазурь не стекла.

