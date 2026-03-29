Пулково «разблокировали» В Пулково сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения, введенные в аэропорту Пулково, сняты, сообщил на канале в MAX представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений в Пулково. Как уточнял представитель Росавиации, речь шла о приеме и выпуске воздушных судов.

Также сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как рассказали в пресс-службе Росавиации, соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что Украина пытается атаковать Ленинградскую область для срыва поставок российских нефтепродуктов за рубеж, чтобы вызвать недоверие к Москве как к надежному торговому партнеру. По его словам, Киев прощупывает слабые места противовоздушной обороны, рассчитывая нанести «болезненный укол» для последующей пиар-акции.