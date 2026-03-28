28 марта 2026 в 13:30

Пеку каждые выходные, но его все равно просят еще: печенье из стакана творога и яблок

Фото: D-NEWS.ru
Творожно-яблочное печенье — это нежное, мягкое и ароматное лакомство, которое тает во рту и заставляет возвращаться к рецепту снова и снова.

Сливочный творог и сочные яблоки создают идеальную гармонию, а простота приготовления порадует даже начинающих кулинаров. Это печенье настолько вкусное, что пеку его каждые выходные, но его все равно просят еще.

Для приготовления понадобится: стакан творога (250 г), 2 яблока, 150 г муки, 50 г сахара, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Творог разомните вилкой с сахаром, яйцом и солью. Добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и ванилином, замесите мягкое тесто. Вмешайте в тесто тертые яблоки. Противень застелите пергаментом. Ложкой выкладывайте небольшие порции теста, формируя печенье. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до легкого золотистого цвета.

печенье
рецепты
яблоки
творог
Дарья Иванова
