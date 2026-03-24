Это овсяное печенье с шоколадом — мой билет в детство. Тот самый вкус, хруст и аромат, которые заставят закрыть глаза от удовольствия

Никакой возни с закваской или сложными техниками. Простое тесто, знакомые ингредиенты и четверть часа ожидания. Результат — два десятка идеального домашнего печенья, которое говорит об уюте громче любых слов.

Что понадобится

Масло сливочное — 200 г, сахар (мелкий или тростниковый) — 200 г, яйца — 2 шт., экстракт ванили — 1 ч. л., мука — 130 г, овсяные хлопья — 180 г, разрыхлитель — 1 ч. л., шоколад (горький или молочный) — 150 г, соль — 1 щепотка.

Как я его готовлю

Масло нарезаю небольшими кубиками и оставляю при комнатной температуре на 20–30 минут, пока оно не станет очень мягким. Шоколад, наоборот, убираю в холодильник.

В чаше миксера взбиваю размягченное масло до кремообразного состояния, затем порциями добавляю сахар и взбиваю до легкой пышности и полного растворения кристаллов.

По одному ввожу яйца, добавляю ванильный экстракт, взбивая после каждого добавления до однородности. В отдельной миске смешиваю просеянную муку с разрыхлителем, овсяными хлопьями и щепоткой соли.

Охлажденный шоколад крупно рублю ножом на неровные кусочки. Сухую смесь постепенно добавляю в масляно-яичную основу и перемешиваю лопаткой до соединения. В самом конце вмешиваю рубленый шоколад.

Духовку разогреваю до 190 °C. Противни застилаю пергаментом. С помощью ложки формирую шарики из теста и выкладываю их на противень на расстоянии друг от друга, слегка прижимая ладонью.

Выпекаю около 15 минут до золотистого края. Готовое печенье будет очень мягким — это нормально. Даю ему полностью остыть на противне, в процессе оно затвердеет и приобретет идеальную текстуру с хрустящим краем и мягкой сердцевиной.

