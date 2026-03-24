Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 04:17

Это овсяное печенье с шоколадом — мой билет в детство. Тот самый вкус, хруст и аромат, которые заставят закрыть глаза от удовольствия

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Никакой возни с закваской или сложными техниками. Простое тесто, знакомые ингредиенты и четверть часа ожидания. Результат — два десятка идеального домашнего печенья, которое говорит об уюте громче любых слов.

Что понадобится

Масло сливочное — 200 г, сахар (мелкий или тростниковый) — 200 г, яйца — 2 шт., экстракт ванили — 1 ч. л., мука — 130 г, овсяные хлопья — 180 г, разрыхлитель — 1 ч. л., шоколад (горький или молочный) — 150 г, соль — 1 щепотка.

Как я его готовлю

Масло нарезаю небольшими кубиками и оставляю при комнатной температуре на 20–30 минут, пока оно не станет очень мягким. Шоколад, наоборот, убираю в холодильник.

В чаше миксера взбиваю размягченное масло до кремообразного состояния, затем порциями добавляю сахар и взбиваю до легкой пышности и полного растворения кристаллов.

По одному ввожу яйца, добавляю ванильный экстракт, взбивая после каждого добавления до однородности. В отдельной миске смешиваю просеянную муку с разрыхлителем, овсяными хлопьями и щепоткой соли.

Охлажденный шоколад крупно рублю ножом на неровные кусочки. Сухую смесь постепенно добавляю в масляно-яичную основу и перемешиваю лопаткой до соединения. В самом конце вмешиваю рубленый шоколад.

Духовку разогреваю до 190 °C. Противни застилаю пергаментом. С помощью ложки формирую шарики из теста и выкладываю их на противень на расстоянии друг от друга, слегка прижимая ладонью.

Выпекаю около 15 минут до золотистого края. Готовое печенье будет очень мягким — это нормально. Даю ему полностью остыть на противне, в процессе оно затвердеет и приобретет идеальную текстуру с хрустящим краем и мягкой сердцевиной.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
еда
рецепты
печенье
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Найдена причина, почему сотрудники исчезают без предупреждения
«В больницу»: побывавшего в ДНР журналиста пытали во Франции
Работавшим в 90-е годы россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию
Худеем к лету: как быстро прийти в форму и не подорвать здоровье
Раскрыто, почему ИИ заставляет специалистов чувствовать себя бесполезными
Разгром британской техники и удар «Севера»: успехи ВС РФ к утру 24 марта
Биолог ответила, можно ли отупеть от сладкого
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 марта
Россиянам ответили, как «одноразовые» отношения убивают психику
Странный спортивный термин может войти в словарь русского языка
В РФ будут штрафовать за обмен криптовалюты сверх лимита
Сенат США утвердил индейца новым главой МВБ
Юрист ответил, грозит ли сотруднику увольнение за поиск новой работы
Маркетплейсы обяжут нести ответственность за некачественные товары
На крупнейшем НПЗ в США произошел взрыв
Раскрыты самые высокие зарплаты мигрантов в России
Биолог назвал неочевидный способ повысить плодородность дачного участка
ВС РФ активно выдавили солдат ВСУ из Червоного в ДНР
На $67 млрд больше, чем в Ираке: сколько США тратят на войну с Ираном
Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.