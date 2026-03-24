Работавшим в 90-е годы россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию Экономист Иванова-Швец: для повышения пенсии нужна справка из архивов Соцфонда

Для увеличения будущей пенсии тем, кто работал в 1990-е годы, ключевое значение имеет справка о размере пенсионных прав, которую можно получить через «Госуслуги» или в отделении Социального фонда России, сообщила агентству ПРАЙМ доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В случае, когда компания уже не работает, документы необходимо искать в архиве.

Для подтверждения стажа и заработной платы можно обратиться в организацию, если она функционирует в настоящее время, даже если произошли изменения в организационно-правовой форме. Если же компания не функционирует, то стоит обращаться в архив, — сказала Иванова-Швец.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что право на получение пенсии в России имеют даже те, кто никогда не работал, поскольку РФ является социальным государством. По словам парламентария, это одна из соцгарантий, закрепленных законодательно.

Кроме того, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что после индексации средний размер социальной пенсии у работающих россиян превысит 12 тыс. рублей, а у неработающих составит около 17 тыс. рублей. По словам эксперта, повышение произойдет с 1 апреля.