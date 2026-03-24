24 марта 2026 в 05:30

Раскрыто, почему ИИ заставляет специалистов чувствовать себя бесполезными

Психолог Королева: человек с нестабильной самооценкой боится конкуренции с ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Люди с нестабильной самооценкой чувствуют себя бесполезными, опасаясь конкуренции с искусственным интеллектом, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По ее словам, для снижения уровня тревожности следует применять методику самоподдержки и фиксировать личные достижения.

Настоящих профессионалов нейросетями не испугать, так как они действительно хорошо владеют материалом, имеют много знаний и опыта, признают свои достижения и видят те нестыковки, которые генерирует искусственный интеллект. Более того, они могут эффективно его использовать в своих целях в качестве помощника. А вот эксперт, который в профессии не так давно или с нестабильной самооценкой, используя ИИ-технологии, действительно может почувствовать себя бесполезным, ничего не знающим человеком с синдромом самозванца, столкнуться со страхом совершить ошибку, — пояснила Королева.

Она подчеркнула, что если у человека возникает синдром самозванца, это свидетельствует о его профессионализме и уверенности в своих знаниях. По словам психолога, сомнения указывают лишь на области, требующие дальнейшего развития, и не являются признаком слабости.

ИИ-технологии — вам не конкурент. Не сравнивайте себя с машиной, ведь нейросетям никогда не будут доступны навыки эмпатии, критического мышления, стратегического видения. Они могут быть только помощником, но не руководителем. Повышайте свою самооценку, практикуйте техники осознанности и самоподдержки, адаптируйтесь и учитесь новому, цените себя, записывайте свои даже небольшие достижения — это поможет укрепить уверенность и видеть реальный прогресс, — заключила Королева.

Ранее практикующий психолог Марина Муравьева предупредила, что нейросети могут давать рискованные рекомендации по личным вопросам. По ее словам, искусственный интеллект не способен установить эмоциональную связь и заменить общение с живым человеком.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

