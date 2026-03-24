24 марта 2026 в 05:39

«В больницу»: побывавшего в ДНР журналиста пытали во Франции

Журналиста Боке пытали во Франции из-за репортажей из Донбасса

Фото: Shutterstock/Fotodom
Французский журналист Адриан Боке, попавший под санкции ЕС, заявил РИА Новости, что подвергся пыткам во Франции. По его словам, такова была реакция на то, что он опубликовал серию репортажей из Донбасса, в которых доказал, что поставляемое на Украину французское оружие используется для убийств мирных жителей.

Меня посадили в тюрьму, меня пытали. Меня так пытали, что я попал в больницу. Они сказали мне не распространять больше эту информацию. Меня спасло то, что во Франции, когда вы находитесь в больнице, полицейский надзор прекращается. Поэтому я сбежал из больницы, — указал Боке.

Ранее сообщалось, что Боке попросил президента РФ Владимира Путина помочь ему защитить свою семью, которой угрожает смертельная опасность из-за его взглядов на Россию. По его словам, во Франции при Эммануэле Макроне невозможно говорить правду: за это накажут без суда и без соблюдения каких-либо прав.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Боке является гражданином РФ. По его словам, представитель СМИ может в любой момент приехать в Россию, ему ничто не будет угрожать. Боке добавил, что сумел добраться до Москвы.

журналисты
Франция
пытки
Москва
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

