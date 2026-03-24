Над российским регионом сбили два беспилотника

Над Тульской областью сбили два беспилотника

Вооруженные силы Украины вновь атаковали Тульскую область беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом две цели.

Подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили два украинских беспилотника. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — указал он.

До этого в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Поздняшовка Севского района. По его словам, в результате удара пострадала мирная жительница. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.