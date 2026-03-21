21 марта 2026 в 15:35

Вместо надоевших пряников — эти амаретти с ароматом миндаля: хрустят, тают и исчезают мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Беру миндальную муку, сахар и яичные белки — и создаю ароматные, хрустящие снаружи, но невероятно мягкие внутри печенья прямо в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, слегка потрескавшиеся шарики, обсыпанные сахарной пудрой, с тонкой хрустящей корочкой и удивительно мягкой, чуть влажной текстурой внутри, которая буквально тает во рту. Аромат миндаля и ванили наполняет весь дом, собирая всех за столом.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов миндальной муки, 180 граммов сахара, 2 яичных белка, половина чайной ложки экстракта миндаля, щепотка соли, сахарная пудра для обсыпки. Духовку разогрейте до 160 градусов. Смешайте миндальную муку, сахар и соль. Белки взбейте до устойчивой пены. Добавьте белки и экстракт миндаля к сухой смеси, аккуратно перемешайте до однородности. Смоченными руками скатайте небольшие шарики, обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень. Выпекайте 20–25 минут до светло-золотистого цвета. Готовое печенье остудите на решетке.

Проверено редакцией
Без молока и масла: бискотти — хрустящее итальянское печенье, которое выпекают дважды
печенье
рецепты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
