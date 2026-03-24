Найдена причина, почему сотрудники исчезают без предупреждения

Исчезновения сотрудников с рабочего места без предупреждения связаны с разрушенной коммуникацией внутри организации, заявила NEWS.ru эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, корпоративный «гостинг» стал новой реальностью рынка труда в 2026 году. Она отметила, что сегодня паттерн ухода без уведомления, который раньше был характерен только для соискателей, все чаще проявляется внутри компаний.

Еще недавно «гостинг» был историей про кандидатов, которые пропадают после собеседования. Сегодня похожий паттерн все чаще проявляется внутри компаний: сотрудники не выходят на связь, затягивают коммуникацию и фактически выпадают из процессов, даже оставаясь формально в работе. Одна из причин — изменение самого рынка труда, когда границы между «внутри» и «снаружи» компании размываются. Вместе с этим пропадает и ощущение ответственности за процесс. Как сотрудники «исчезают» еще до увольнения? Разрыв ожиданий, отсутствие диалога и потеря смысла работают вместе. Человек приходит в одну роль, а сталкивается с другой: размытые задачи, перегруз, отсутствие развития. Без открытого обсуждения снижается вовлеченность, разрушается коммуникация, — пояснила Болгова.

По ее словам, для бизнеса эта тенденция оборачивается системными проблемами: зависают задачи, срываются сроки и падает управляемость команды. Эксперт добавила, что главный вопрос для компаний сегодня заключается не в поиске методов контроля, а в выстраивании культуры и процессов, из которых у сотрудников не возникнет желания «исчезать».

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что бардак на рабочем месте при определенных условиях может стать причиной для расторжения трудового договора. По его словам, такие санкции применимы к сотруднику, если статья о поддержании порядка закреплена в официальных документах компании.