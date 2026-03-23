Хрустящее, рассыпчатое, с ореховым ароматом: печенье «Свадебное» — простая и вкусная выпечка к чаю

Беру муку, сливочное масло и миндальную крошку — и готовлю рассыпчатое нежное печенье прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые рассыпчатые шарики, которые буквально тают во рту, оставляя нежное сливочное послевкусие и легкий аромат ванили. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 480 граммов муки (3 стакана), 150 граммов сливочного масла, 80 граммов миндальной крошки, четверть чайной ложки соли, 1 пакетик ванилина, 200 граммов сахарной пудры, 0,3 чайной ложки соды. Смешайте просеянную муку с ванилином, сахарной пудрой, солью, содой и миндальной крошкой. Добавьте смягченное сливочное масло и замесите мягкое, пластичное тесто. Сформируйте небольшие шарики и выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут. Печенье должно остаться светлым.

