23 марта 2026 в 10:00

Хрустящее, рассыпчатое, с ореховым ароматом: печенье «Свадебное» — простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Беру муку, сливочное масло и миндальную крошку — и готовлю рассыпчатое нежное печенье прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые рассыпчатые шарики, которые буквально тают во рту, оставляя нежное сливочное послевкусие и легкий аромат ванили. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 480 граммов муки (3 стакана), 150 граммов сливочного масла, 80 граммов миндальной крошки, четверть чайной ложки соли, 1 пакетик ванилина, 200 граммов сахарной пудры, 0,3 чайной ложки соды. Смешайте просеянную муку с ванилином, сахарной пудрой, солью, содой и миндальной крошкой. Добавьте смягченное сливочное масло и замесите мягкое, пластичное тесто. Сформируйте небольшие шарики и выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут. Печенье должно остаться светлым.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Вместо надоевших пряников — эти амаретти с ароматом миндаля: хрустят, тают и исчезают мгновенно
Общество
Вместо надоевших пряников — эти амаретти с ароматом миндаля: хрустят, тают и исчезают мгновенно
Без молока и масла: бискотти — хрустящее итальянское печенье, которое выпекают дважды
Общество
Без молока и масла: бискотти — хрустящее итальянское печенье, которое выпекают дважды
Без лепки и мучений с тестом: когда есть творог, но нет времени, готовьте ленивую ватрушку
Общество
Без лепки и мучений с тестом: когда есть творог, но нет времени, готовьте ленивую ватрушку
Смешала муку с молоком — и через час на столе татарский кош-теле с маком: хрустящий, слоистый, вкуснее любых конфет
Общество
Смешала муку с молоком — и через час на столе татарский кош-теле с маком: хрустящий, слоистый, вкуснее любых конфет
Бабушкин рецепт сытного ужина: быстрый картофельный пирог с сыром и зеленью
Семья и жизнь
Бабушкин рецепт сытного ужина: быстрый картофельный пирог с сыром и зеленью
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С Украины не могут»: военэксперт ответил, откуда ВСУ атаковали Ленобласть
Номинант на «Оскар» Кеоган признался, что больше не хочет выходить из дома
Две школьницы пропали в Пензенской области
Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара
Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил победителей
Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали
Ученые предложили диагностировать рак по запаху кожи
Губернатор рассказал о воздушной опасности в Ленобласти
Хуситы открестились от Ирана в войне с США
Роспотребнадзор заблокировал более 6 тыс. сайтов с «запрещенкой»
Первый рейс вылетел из Пулково после снятия ограничений
«Задохнулся»: очевидец раскрыл подробности смертельного пожара в Москве
Школьник попал в смертельное ДТП в Ленобласти
Жениха арестовали прямо у «алтаря» по делу о растлении детей
Бар предложил украинцам почувствовать себя террористами из «Крокуса»
Школьницы едва не ослепли после поездки в столичном метро
Почему не работает Telegram сегодня, 23 марта: сбои, когда заблокируют
Региональный бизнес-форум «Чукотка Будущего» состоится в Анадыре
Виновником смертельного пожара в Москве мог стать известный циркач
В российском регионе зафиксировали очаги бешенства
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

