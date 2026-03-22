22 марта 2026 в 14:30

Смешала муку с молоком — и через час на столе татарский кош-теле с маком: хрустящий, слоистый, вкуснее любых конфет

Фото: D-NEWS.ru
Беру муку, молоко и яйца — и готовлю воздушное, хрустящее лакомство прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые кош-теле с аппетитной хрустящей корочкой и мягкой, воздушной серединкой внутри, щедро присыпанные маком и сахарной пудрой. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов муки, 250 миллилитров молока, 3 яйца, 50 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли, 500 миллилитров растительного масла для фритюра, мак и сахарная пудра для посыпки.

Яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте растопленное масло и молоко, перемешайте. Всыпьте муку и соду, замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и дайте отдохнуть 20 минут. Раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте на ромбики или полоски, в центре каждого сделайте надрез и выверните один край. Разогрейте масло во фритюре и обжаривайте изделия до золотистого цвета. Готовые кош-теле посыпьте маком и сахарной пудрой.

Мария Левицкая
