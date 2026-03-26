Пышный хворост — вкусняшка к чаю из серии «когда мне лень готовить»: на кефире, без дрожжей

Хворост на кефире — это идеальное лакомство, когда хочется чего-то вкусного к чаю, но совсем нет сил на сложную выпечку. Пышный, хрустящий, нежный внутри, он готовится из простейших ингредиентов.

Это та самая вкусняшка из серии «когда мне лень готовить», которая всегда выручает и радует домашних.

Для приготовления понадобится: 1 стакан кефира, 1 яйцо, 2-3 ст. л. сахара, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды, 2–2,5 стакана муки, растительное масло для жарки, сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: в миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Добавьте соду и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Дайте тесту отдохнуть 10–15 минут. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной 3–5 мм. Нарежьте на полоски или ромбики, в центре каждого сделайте небольшой надрез и выверните один конец.

Разогрейте в сковороде или сотейнике достаточное количество растительного масла. Обжаривайте хворост с двух сторон до золотистого цвета. Готовые хворостинки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Теплый хворост посыпьте сахарной пудрой.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
1 стакан кефира
1 яйцо
2-3 ст. л. сахара
щепотка соли
0,5 ч. л. соды
2-2,5 стакана муки
растительное масло для жарки
сахарная пудра для посыпки
В миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Добавьте соду и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Дайте тесту отдохнуть 10-15 минут.
Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной около 3-5 мм. Нарежьте на полоски или ромбики, в центре каждого сделайте небольшой надрез и выверните один конец.
Разогрейте в сковороде или сотейнике достаточное количество растительного масла. Обжаривайте хворост с двух сторон до золотистого цвета.
Готовые хворостинки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Теплый хворост посыпьте сахарной пудрой.
