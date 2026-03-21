Без молока и масла: бискотти — хрустящее итальянское печенье, которое выпекают дважды

Это знаменитое итальянское печенье легко приготовить дома, а результат всегда радует. Бискотти получаются хрустящими и очень ароматными. Их удобно хранить долгое время, поэтому многие готовят сразу большую порцию. Особенно вкусно подавать такое печенье к кофе или чаю.

Главная особенность бискотти — двойная выпечка. Сначала тесто выпекают в виде батона, затем нарезают ломтиками и снова отправляют в духовку.

Ингредиенты: мука — 250 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, разрыхлитель — 10 г, изюм — 100 г, курага — 100 г, миндаль — 100 г.

Духовку разогревают до 180–190 °C. Яйца взбивают с сахаром до светлой пышной массы. Затем постепенно добавляют муку и разрыхлитель, хорошо перемешивая тесто.

Курагу нарезают небольшими кусочками, добавляют изюм и миндаль, после чего всё вмешивают в тесто. Из полученной массы формируют два батона и выкладывают их на противень, слегка приплюснув сверху. Выпекают около 30 минут до румяной корочки. Затем батоны немного остужают, нарезают ломтиками толщиной около 1 см и снова отправляют в духовку ещё на 10 минут.

Готовые бискотти полностью остужают. При желании их можно окунуть в растопленный шоколад. Получается ароматное печенье, которое отлично подходит к кофе.

Ранее мы делились рецептом драников как в белорусской кафешке. Хрусткие и не берут жир.