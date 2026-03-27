Без яиц, сливочного масла и молока: печенье на воде — сладкие язычки

Без яиц, сливочного масла и молока: печенье на воде — сладкие язычки

Печенье на воде, которое готовится без яиц, молока и сливочного масла, — это настоящее открытие для тех, кто соблюдает пост или ищет простые рецепты выпечки.

Несмотря на минимальный набор ингредиентов, печенье получается удивительно вкусным, хрустящим и рассыпчатым, напоминая сладкие язычки из детства.

Для приготовления понадобится: 250 г муки, щепотка соли, 75 г сахара, 5 г разрыхлителя, пакетик ванильного сахара, 55 мл растительного масла, 6 ст. л. холодной воды, сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: смешайте муку, соль, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Добавьте растительное масло и холодную воду. Замесите эластичное, не липнущее к рукам тесто. Раскатайте тесто в тонкий пласт толщиной около 3–4 мм. Нарежьте его на прямоугольники. Выложите печенье на противень. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до легкого золотистого цвета.

Готовое печенье полностью остудите и щедро посыпьте сахарной пудрой. Эти сладкие язычки отлично хранятся в закрытой банке и остаются хрустящими несколько дней.

