Постный стол станет праздничным: этот рецепт риса поможет в воздержании

Рис с овощами — яркий рецепт в пост: попробуйте плов с баклажанами и куркумой

Постный рацион часто кажется однообразным, но правильные способы приготовления привычных блюд позволяют превратить надоевшую крупу в гастрономическое приключение. Этот рис с овощами, чей яркий рецепт будет актуален в пост, удивит даже искушенных гурманов своим насыщенным цветом и глубоким вкусом.

Главный секрет этого блюда заключается в предварительном прокаливании сухих крупинок риса вместе с пряностями вместо варки: это позволяет каждой рисинке пропитаться ароматом и сохранить идеальную рассыпчатость.

Для приготовления используйте длиннозерный рис (300 г), баклажаны среднего размера (2 шт.), крупную морковь (1 шт.), репчатый лук (1 шт.), воду или овощной бульон (600 мл), куркуму (1 ч. л.), копченую паприку (0,5 ч. л.), растительное масло (4 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Баклажаны следует нарезать крупными кубиками и предварительно запечь в духовке до мягкости: такой прием убирает из овощей лишнюю горечь и не позволяет им превратиться в кашу при тушении. Далее в глубокой сковороде обжаривают лук и морковь, затем всыпают туда рис с куркумой и томят пару минут до появления орехового аромата. После добавляют жидкость (на сантиметр-полтора выше уровня риса) и готовят плов на медленном огне не менее 40 минут, перемешав аккуратно готовую смесь в самом конце, перед подачей. Этот рис с овощами запомнился ярким рецептом в пост, который стал украшением стола благодаря золотому оттенку, подаренному куркумой.

Попробуйте добавить в блюдо при подаче свежие измельченные грецкие орехи или свежую кинзу. Это придаст блюду ресторанный лоск и превратит домашний обед в по-настоящему запоминающееся застолье.

Калорийность на 100 г: 128 ккал.

БЖУ: 2,2/4,8/19,5.

