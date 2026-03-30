30 марта 2026 в 17:50

В Lamoda объяснили решение сократить линейный персонал на 10%

Lamoda сократила линейный персонал на 10% из-за инвестиций в технологии

Lamoda сократила численность линейного персонала на 10% в связи с повышением эффективности операционных процессов и инвестициями в технологии, сообщил РБК представитель компании. Из пояснения к бухгалтерской отчетности основного юрлица бренда — ООО «Купишуз» — за 2025 год следует, что число сотрудников сократилось с 12,5 тыс. до 11,2 тыс. человек.

В компании пояснили, что изменения затронули процессы сортировки, упаковки и транспортировки товаров, а также переход от складской комплектации заказов к поштучной доставке и консолидации на пунктах выдачи. При этом IT-подразделения, напротив, увеличили штат на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Снижение численности линейного персонала связано с повышением эффективности операционных процессов и инвестированием в развитие технологий: изменения процессов сортировки, упаковки и транспортировки товаров, переход от формирования заказов на складе к поштучной доставке и консолидации заказов на ПВЗ, — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что автоконцерн «КамАЗ» рассматривает возможность введения сокращенной на один день рабочей недели с 1 июня в случае сохранения негативной конъюнктуры на рынке грузовиков. В пресс-службе уточнили, что данное решение не затронет подразделения с непрерывным производственным циклом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой россиянин поехал в Таиланд и пропал без вести
«Что меня злит безумно?»: доктор Мясников раскрыл самый раздражающий вопрос
Нетяньяху мог погибнуть при ракетном обстреле 8 марта
Внучке грозит шесть лет тюрьмы за кражу 900 тыс. рублей у бабушки
Что известно об атаке ВСУ на Мелитополь и числе пострадавших
В ТПП раскрыли новую географию российской внешней торговли
В одной стране покупателей будут тестировать на трезвость
Волк накинулся на защищавшего собаку россиянина
Раскрыты детали пожара в яхт-клубе в Москве
Политика или антисемитизм? За что в ЮАР убили друга РФ политолога Груздя
Сбой в YouTube достиг мирового масштаба
Власти Польши начали в ручном режиме регулировать цены на бензин
«Приспособили под задние точки»: в Молдавии военный мемориал стал кофейней
Позор Трампа — $500 млн в хлам: что за чудо-Boeing ВВС США уничтожил Иран
Три яхты вспыхнули как спички на Москве-реке
В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС из-за непогоды
«Дерипаску я поддерживаю»: Онищенко приветствовал идею о рабочей неделе
Арбитражный суд принял решение по иску Минпромторга к ОАК на 179 млн рублей
«Все дороги ведут...»: МВФ о последствиях войны в Иране для мира
«Россияне не оценят»: в Госдуме высказались о шестидневной рабочей неделе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

