В Lamoda объяснили решение сократить линейный персонал на 10%

Lamoda сократила линейный персонал на 10% из-за инвестиций в технологии

Lamoda сократила численность линейного персонала на 10% в связи с повышением эффективности операционных процессов и инвестициями в технологии, сообщил РБК представитель компании. Из пояснения к бухгалтерской отчетности основного юрлица бренда — ООО «Купишуз» — за 2025 год следует, что число сотрудников сократилось с 12,5 тыс. до 11,2 тыс. человек.

В компании пояснили, что изменения затронули процессы сортировки, упаковки и транспортировки товаров, а также переход от складской комплектации заказов к поштучной доставке и консолидации на пунктах выдачи. При этом IT-подразделения, напротив, увеличили штат на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Снижение численности линейного персонала связано с повышением эффективности операционных процессов и инвестированием в развитие технологий: изменения процессов сортировки, упаковки и транспортировки товаров, переход от формирования заказов на складе к поштучной доставке и консолидации заказов на ПВЗ, — отметили в компании.

