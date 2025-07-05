Привезла рецепт из Грузии! Рулетики из баклажанов с сырным муссом! Вкуснота

Привезла рецепт из Грузии! Рулетики из баклажанов с сырным муссом! Вкуснота

Рулетики из баклажанов с сырным муссом — нежная закуска, которая покорит всех! Баклажаны нарезаем вдоль тонкими пластинами, посыпаем солью и оставляем на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокаем салфеткой и обжариваем на растительном масле до мягкости.

Для мусса смешиваем в блендере творожный сыр (200 г), немного чеснока, зелень укропа и щепотку паприки до однородной кремообразной консистенции.

На край каждой баклажанной полоски выкладываем ложку сырной начинки, аккуратно сворачиваем рулетиком. Для красоты можно перевязать рулетики тонкими перьями зеленого лука.

Подаем охлажденными, украсив зернами граната или каплями бальзамического крема. Эти нежные рулетики с тающим во рту сырным муссом станут настоящим украшением праздничного стола! Хрустящие снаружи и кремовые внутри — просто пальчики оближешь!

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