Пикантные баклажаны с медом в банках! Самый лучший рецепт на зиму!

Пикантные баклажаны с медом на зиму — восточная сладость с характером. Представьте: нежные баклажаны, томленные в душистом медово-масляном маринаде с пряностями, — это не просто закуска, а настоящее кулинарное путешествие на Восток! По легенде, именно от такого блюда турецкий имам упал в обморок от восторга. И неспроста — сочетание медовой сладости, остроты чили и аромата кориандра создает взрывной вкус, который покоряет с первой ложки. А еще это полезно: баклажаны сохраняют витамины группы В и ценные микроэлементы, помогая бороться с зимней хандрой.

1 кг молодых баклажанов нарежьте кружочками толщиной 1,5 см, пересыпьте 2 ч. л. соли и оставьте на 30 минут. Промокните выделившийся сок и обжарьте на оливковом масле до мягкости. В сотейнике смешайте 150 мл меда, 5 ст. л. уксуса, 400 мл оливкового масла, 1 ст. л. кориандра, 1 ст. л. фенхеля, 1 ст. л. горчичных зерен, 4 перчика чили, 4 гвоздички, 4 лавровых листа, 2 ч. л. соли и 4–5 измельченных зубчиков чеснока. Доведите до кипения, добавьте 1 нарезанную красную луковицу и баклажаны. Томите 15 минут на слабом огне. Разложите по стерильным банкам вместе с маринадом, закатайте и храните в прохладном месте.

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