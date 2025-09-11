Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:08

Гренки «Бородинские» с сыром и чесноком! Вкусно и просто — дел на 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные, хрустящие и пикантные гренки с сыром и чесноком из бородинского хлеба — это идеальная закуска к пиву, супу или просто для вечернего перекуса! Сочетание ржаного хлеба с тмином, расплавленного сыра и чесночной остроты создает неповторимый вкус.

Нарежьте 300 г бородинского хлеба толстыми ломтиками. Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте 3 ст. л. растопленного сливочного масла с 2 измельченными зубчиками чеснока и щепоткой соли. Смажьте хлеб с двух сторон чесночной смесью. Выложите ломтики на противень. Натрите 150 г твердого сыра (например, чеддера) на крупной терке. Посыпьте хлеб сыром, слегка прижав его к поверхности. Запекайте 10-12 минут до полного расплавления сыра и золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью или перцем чили. Хрустящая основа, ароматный чеснок и тягучий сыр покорят вас с первого укуса! Эти гренки особенно хороши с холодным пивом или томатным супом. Они остаются хрустящими даже после остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Кустарник с ажурной листвой — воздушный акцент для сада! Морозостойкий и не требует частого полива
Общество
Кустарник с ажурной листвой — воздушный акцент для сада! Морозостойкий и не требует частого полива
Стрипсы из кабачков: хрустящие, низкокалорийные, без жарки! Быстрая закуска
Общество
Стрипсы из кабачков: хрустящие, низкокалорийные, без жарки! Быстрая закуска
Баклажаны «Грибочки» с луком — заготовка на зиму! Простая и очень вкусная из-за секретной приправы
Общество
Баклажаны «Грибочки» с луком — заготовка на зиму! Простая и очень вкусная из-за секретной приправы
Французские гренки на завтрак! Простой и быстрый рецепт за 5 минут!
Общество
Французские гренки на завтрак! Простой и быстрый рецепт за 5 минут!
Хрустящий корейский сэндвич с омлетом! Вкуснятина на завтрак за 12 минут
Общество
Хрустящий корейский сэндвич с омлетом! Вкуснятина на завтрак за 12 минут
гренки
завтраки
чеснок
сыры
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Довольно»: обложка Time стала политическим манифестом
Политолог рассказал, чем обернется для Трампа убийство активиста Кирка
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов
Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей
В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России
Мать и годовалый ребенок выпали из окна
Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО
В США приспустили флаги
Нападение собаки: инструкция по выживанию и первая помощь
В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен
Российский танк разнес грузинских лучников ВСУ в районе Орехова
Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?
Косметический гигант из ЕС требует от российской таможни 900 млн рублей
Ученые заметили повышенную активность Солнца
Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю
Экономист ответил, как новичкам избежать ошибок при инвестировании
Солнечные затмения, изменившие историю: от древности до наших дней
Депутат озвучил дату индексации военных пенсий
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.