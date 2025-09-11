Гренки «Бородинские» с сыром и чесноком! Вкусно и просто — дел на 5 минут

Ароматные, хрустящие и пикантные гренки с сыром и чесноком из бородинского хлеба — это идеальная закуска к пиву, супу или просто для вечернего перекуса! Сочетание ржаного хлеба с тмином, расплавленного сыра и чесночной остроты создает неповторимый вкус.

Нарежьте 300 г бородинского хлеба толстыми ломтиками. Разогрейте духовку до 180°C. Смешайте 3 ст. л. растопленного сливочного масла с 2 измельченными зубчиками чеснока и щепоткой соли. Смажьте хлеб с двух сторон чесночной смесью. Выложите ломтики на противень. Натрите 150 г твердого сыра (например, чеддера) на крупной терке. Посыпьте хлеб сыром, слегка прижав его к поверхности. Запекайте 10-12 минут до полного расплавления сыра и золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью или перцем чили. Хрустящая основа, ароматный чеснок и тягучий сыр покорят вас с первого укуса! Эти гренки особенно хороши с холодным пивом или томатным супом. Они остаются хрустящими даже после остывания.

