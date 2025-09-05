Французские гренки на завтрак! Простой и быстрый рецепт за 5 минут!

Эти гренки — настоящее спасение для тех, кто хочет превратить простой хлеб в изысканный завтрак! Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная молочно-яичная пропитка внутри создают идеальный дуэт. Идеальное блюдо для утра, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на сложные рецепты.

Для приготовления вам понадобится: 1 батон белого хлеба, 2 яйца, 1 стакан молока, 2 ст. л. сливочного масла, 1-2 ст. л. сахара и щепотка корицы. Хлеб нарежьте ломтиками толщиной 1,5-2 см. Яйца взбейте с молоком, сахаром и корицей до однородности.

Обмакните каждый ломтик хлеба в яичную смесь с двух сторон, дайте пропитаться 1-2 минуты. Разогрейте сковороду с сливочным маслом. Обжаривайте гренки на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки.

Подавайте сразу же, пока они хрустящие и теплые. Эти гренки хороши с ягодным сиропом, свежими фруктами или просто посыпанные сахарной пудрой. Они особенно вкусны с шариком ванильного мороженого — контраст температур и текстур создает настоящий кулинарный восторг!

Это блюдо — гениальный способ дать вторую жизнь черствому хлебу, превратив его в деликатес. Дети обожают гренки за их сладость, а взрослые — за ностальгический вкус, напоминающий о детстве. Главное — не передержите хлеб в смеси, иначе он размокнет, и не жалейте масла для идеальной хрустящей корочки!

