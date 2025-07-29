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29 июля 2025 в 09:00

Сырный блинчик для похудения — нежный и сытный завтрак! Готовить 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный блинчик для похудения — нежный и сытный завтрак! Готовить 10 минут! Этот диетический блинчик с расплавленным сыром содержит около 340 ккал на всю порцию, но при этом получается невероятно вкусным и сытным. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от вкусной еды!

Ингредиенты (1 порция)

  • Яйцо + яичный белок — 1 шт. + 1 белок
  • Мука рисовая — 40 г
  • Разрыхлитель — 2 г (1/2 ч. л.)
  • Ряженка или кефир — 40 мл
  • Сыр — 40 г (тертый или нарезанный)

Приготовление

  1. В миске смешайте яйцо, яичный белок, рисовую муку, разрыхлитель и ряженку до получения однородного теста. Разогрейте антипригарную сковороду на минимальном огне, вылейте тесто и накройте крышкой.
  2. Когда блинчик схватится (через 2–3 минуты), переверните и равномерно распределите сыр на одной половине. Можно оставить так, а можно свернуть, накрыв второй половиной. Подержите под крышкой еще 2 минуты, пока сыр не расплавится.

Этот воздушный блинчик с тягучей сырной начинкой станет идеальным завтраком или перекусом. Подавайте сразу после приготовления, пока сыр горячий и ароматный!

Ранее мы делились рецептом блинчиков гёзлеме. Вкусняшка с сыром!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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