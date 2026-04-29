29 апреля 2026 в 15:10

Трубочки-выручалки за 10 минут: заворачиваю в лаваш 3 ингредиента и завтрак или перекус готов

Когда нужно что-то быстрое и вкусное к перекусу или на стол гостям, беру обычный лаваш и делаю эти трубочки.

Никакого теста, минимум продуктов — а результат получается таким, что просят готовить снова. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — тянущийся сыр с ветчиной и лёгкой томатной ноткой.

Ингредиенты: лаваш — 1 шт., сыр — 100 г, ветчина — 150 г, томатный соус — по вкусу, сливочное масло — для обжарки, зелень — по желанию.

Лаваш нарезаю на прямоугольники, каждый слегка смазываю томатным соусом, отступая от краёв. Сверху выкладываю тёртый сыр и нарезанную ветчину, затем сворачиваю плотные трубочки.

Чтобы они не раскрывались, край можно слегка смазать белком или просто прижать. Обжариваю на сковороде с небольшим количеством сливочного масла до золотистой хрустящей корочки со всех сторон.

Подаю горячими, посыпав зеленью — простая закуска, которая всегда «заходит».

Заворачиваю вишню в лаваш: через 20 минут на столе штрудель — а быстрый крем превращает десерт в просто шикарный
Лаваш в штрудель — совсем не то: ведь на тесто надо 7 минут. Оно как в кондитерской. Готовим австрийский рулет с яблоками и корицей
Натираю сыр прямо в кефир — через 5 минут на столе оладьи с ветчиной и зеленью, вкуснее пирожков
Вместо скучных бутербродов — эти гренки: хрустящие, с тягучим сыром и ветчиной. Семья просит их каждое утро
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

