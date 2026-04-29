Трубочки-выручалки за 10 минут: заворачиваю в лаваш 3 ингредиента и завтрак или перекус готов

Трубочки-выручалки за 10 минут: заворачиваю в лаваш 3 ингредиента и завтрак или перекус готов

Когда нужно что-то быстрое и вкусное к перекусу или на стол гостям, беру обычный лаваш и делаю эти трубочки.

Никакого теста, минимум продуктов — а результат получается таким, что просят готовить снова. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — тянущийся сыр с ветчиной и лёгкой томатной ноткой.

Ингредиенты: лаваш — 1 шт., сыр — 100 г, ветчина — 150 г, томатный соус — по вкусу, сливочное масло — для обжарки, зелень — по желанию.

Лаваш нарезаю на прямоугольники, каждый слегка смазываю томатным соусом, отступая от краёв. Сверху выкладываю тёртый сыр и нарезанную ветчину, затем сворачиваю плотные трубочки.

Чтобы они не раскрывались, край можно слегка смазать белком или просто прижать. Обжариваю на сковороде с небольшим количеством сливочного масла до золотистой хрустящей корочки со всех сторон.

Подаю горячими, посыпав зеленью — простая закуска, которая всегда «заходит».

Ранее мы делились рецептом салата «Лисий хвост». Очень вкусное сочетание — на праздник или вкусный ужин.