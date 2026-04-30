Трачу не больше 6 минут утром на приготовление этого завтрака от начала и до конца: панкейк с сыром

Панкейк с сыром — это реально быстрый и очень вкусный завтрак. Такая сырная лепешка из сметанного теста готовится не больше 6 минут, с учетом смешивания ингредиентов и жарки.

За считаные минуты у вам получится нежный, румяный, с тягучей сырной начинкой внутри панкейк — идеальное начало дня.

Для приготовления понадобится: 1 яйцо, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. муки, щепотка соли, 50 г твердого сыра, растительное масло.

Рецепт: в миске смешайте яйцо, сметану, муку и соль до однородного теста. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте тесто, распределите по дну. Жарьте на среднем огне 2-3 минуты, пока низ не подрумянится. Аккуратно переверните лепешку. На половину лепешки выложите тертый сыр. Накройте второй половинкой, сложив лепешку пополам. Прогрейте 1 минуту до расплавления сыра. Подавайте горячей.

