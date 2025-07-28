Готовлю эти блинчики гёзлеме, когда нет времени! Вкусняшка с сыром

Готовлю эти блинчики гёзлеме, когда нет времени! Эти хрустящие слоёные блинчики гёзлеме с ароматным укропом и тягучей сырной начинкой покорят вас с первого укуса. Готовятся всего за 20 минут, а исчезают со стола мгновенно!
Ингредиенты для теста:
- Молоко — 400 мл
- Вода — 300 мл
- Яйца — 2 шт.
- Растительное масло — 4,5 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Укроп свежий — ½ стакана (рубленый)
- Мука — 3 стакана (~480 г)
Для начинки и жарки
- Твёрдый сыр — 150 г
- Чеддер — 150 г
- Смесь растительного и сливочного масла — 3–4 ст. л.
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с солью. Добавьте молоко, воду, масло, продолжая взбивать. Порциями введите муку, избегая комков. Добавьте рубленый укроп, перемешайте. Сыр натрите на крупной тёрке и смешайте для начинки.
- Разогрейте сковороду, налейте половник теста, распределите. Через 1–2 минуты переверните. Выложите 2 ст. л. сыра. Сложите блин конвертом. Смажьте масляной смесью. Обжаривайте с двух сторон до золотистости (2–3 минуты).
Подавайте горячими, со сметаной или овощами.
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