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28 июля 2025 в 05:00

Готовлю эти блинчики гёзлеме, когда нет времени! Вкусняшка с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю эти блинчики гёзлеме, когда нет времени! Эти хрустящие слоёные блинчики гёзлеме с ароматным укропом и тягучей сырной начинкой покорят вас с первого укуса. Готовятся всего за 20 минут, а исчезают со стола мгновенно!

Ингредиенты для теста:

  • Молоко — 400 мл
  • Вода — 300 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Растительное масло — 4,5 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Укроп свежий — ½ стакана (рубленый)
  • Мука — 3 стакана (~480 г)

Для начинки и жарки

  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Чеддер — 150 г
  • Смесь растительного и сливочного масла — 3–4 ст. л.

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с солью. Добавьте молоко, воду, масло, продолжая взбивать. Порциями введите муку, избегая комков. Добавьте рубленый укроп, перемешайте. Сыр натрите на крупной тёрке и смешайте для начинки.
  2. Разогрейте сковороду, налейте половник теста, распределите. Через 1–2 минуты переверните. Выложите 2 ст. л. сыра. Сложите блин конвертом. Смажьте масляной смесью. Обжаривайте с двух сторон до золотистости (2–3 минуты).

Подавайте горячими, со сметаной или овощами.

Ранее мы готовили лепешки-наливашки с сыром! Простой и вкусный завтрак за 10 минут.

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блины
сыр
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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