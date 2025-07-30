Вместо оладий готовлю из кабачков шарики с чесночком: хрустящая вкуснятина

Вместо оладий готовлю из кабачков шарики с чесночком. Эта хрустящая вкуснятина сочетает золотистую корочку, нежную сочную мякоть и яркий аромат. Вкус — идеальный баланс сладости молодых кабачков и пикантной остроты чесночной заправки.

Для приготовления натрите 2 средних кабачка на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите жидкость. Добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, 2 измельченных зубчика чеснока, пучок рубленого укропа, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте в разогретом растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом — эти хрустящие шарики идеальны как самостоятельная закуска или гарнир к мясу. Секрет успеха: используйте молодые кабачки с тонкой кожицей и не переборщите с мукой, иначе шарики получатся плотными.

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