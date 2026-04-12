Кадры с пасхальной службы в храме Христа Спасителя появились в Сети

В московском храме Христа Спасителя проводится торжественное пасхальное богослужение, которое совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм, как и всегда в день Воскресения Христова, полностью заполнен верующими — в нем собрались несколько тысяч человек, соответствующие кадры с места событий появились в распоряжении NEWS.ru.

Патриарх вместе с другими священнослужителями облачился в саккос, в руках присутствующие держали пасхальные красные свечи. Перед началом пасхальной заутрени был совершен крестный ход, символизирующий процессию жен-мироносиц, шедших ко гробу Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, Христос был распят на Голгофе, похоронен учениками и на третий день воскрес. По учению церкви, с воскресением Спасителя была побеждена смерть, а людям открылась перспектива вечной жизни.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин традиционно посетил ночное пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. Глава государства неизменно присутствует на службах в ключевые церковные праздники. На Рождество он обычно отправляется в храмы за пределами столичного региона, а на Пасху — в храм Христа Спасителя.