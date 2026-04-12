12 апреля 2026 в 00:57

Кадры с пасхальной службы в храме Христа Спасителя появились в Сети

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В московском храме Христа Спасителя проводится торжественное пасхальное богослужение, которое совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм, как и всегда в день Воскресения Христова, полностью заполнен верующими — в нем собрались несколько тысяч человек, соответствующие кадры с места событий появились в распоряжении NEWS.ru.

Патриарх вместе с другими священнослужителями облачился в саккос, в руках присутствующие держали пасхальные красные свечи. Перед началом пасхальной заутрени был совершен крестный ход, символизирующий процессию жен-мироносиц, шедших ко гробу Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, Христос был распят на Голгофе, похоронен учениками и на третий день воскрес. По учению церкви, с воскресением Спасителя была побеждена смерть, а людям открылась перспектива вечной жизни.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин традиционно посетил ночное пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. Глава государства неизменно присутствует на службах в ключевые церковные праздники. На Рождество он обычно отправляется в храмы за пределами столичного региона, а на Пасху — в храм Христа Спасителя.

Общество
Москва
Пасха
храм Христа Спасителя
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

