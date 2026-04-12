В Нью-Йорке проверят конгрессмена из-за слухов о сексуальном насилии CNN: в Нью-Йорке проверят обвинения в насилии против конгрессмена Суолуэлла

Прокуратура нью-йоркского района Манхэттен инициировала расследование в отношении конгрессмена-демократа Эрика Суолуэлла, который также претендует на пост губернатора Калифорнии. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства, политика обвиняют в сексуальном насилии.

Обвинения выдвинула его бывшая коллега. Сам Суолуэлл категорически отвергает все обвинения в свой адрес.

Прокуратура Манхэттена в субботу заявила, что расследует обвинение в сексуальном насилии против конгрессмена Эрика Суолуэлла, — отмечает CNN.

Политическая карьера Суолуэлла, баллотирующегося на пост губернатора Калифорнии, может оказаться под угрозой в случае, если обвинения подтвердятся. На данный момент расследование находится на начальной стадии.

