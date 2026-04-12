12 апреля 2026 в 00:43

В Нью-Йорке проверят конгрессмена из-за слухов о сексуальном насилии

CNN: в Нью-Йорке проверят обвинения в насилии против конгрессмена Суолуэлла

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прокуратура нью-йоркского района Манхэттен инициировала расследование в отношении конгрессмена-демократа Эрика Суолуэлла, который также претендует на пост губернатора Калифорнии. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства, политика обвиняют в сексуальном насилии.

Обвинения выдвинула его бывшая коллега. Сам Суолуэлл категорически отвергает все обвинения в свой адрес.

Прокуратура Манхэттена в субботу заявила, что расследует обвинение в сексуальном насилии против конгрессмена Эрика Суолуэлла, — отмечает CNN.

Политическая карьера Суолуэлла, баллотирующегося на пост губернатора Калифорнии, может оказаться под угрозой в случае, если обвинения подтвердятся. На данный момент расследование находится на начальной стадии.

Ранее сообщалось, что демократы в Конгрессе США начали обсуждать возможность выдвижения совместного требования об импичменте президента Дональда Трампа в связи с войной против Ирана. Политики рассматривают два варианта: инициировать голосование по вопросу об импичменте либо обратиться к кабинету министров с призывом задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет отстранить президента от должности по недееспособности.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

