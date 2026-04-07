07 апреля 2026 в 17:00

Тесто без возни, начинка без хлопот. Королевская ватрушка с мясом — вкуснее самсы, съедается до крошки

Фото: D-NEWS.ru
Беру муку, масло и разрыхлитель, и вот уже рассыпчатая крошка готова. А внутри — сочная курица в сметанно-яичной заливке с луком и дижонской горчицей.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, маслянистое тесто, которое тает во рту, и начинка, которая пропитывает каждый кусочек и делает этот пирог невероятно сочным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 150 г сливочного масла, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1/3 чайной ложки соли; для начинки — 400 г куриного филе, 1 луковица, 1 чайная ложка дижонской горчицы, 100 г сметаны, 2 яйца, соль и перец по вкусу.

В блендере смешайте муку, масло, соль и разрыхлитель в крошку. Курицу нарежьте кубиками, смешайте со сметаной, яйцами, горчицей, солью и перцем. Лук обжарьте или добавьте сырым. В форму выложите 3/4 теста, распределите начинку, сверху присыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте при 180°С 40–50 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть — и можно разрезать. Это блюдо удивляет своей простотой и невероятным вкусом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами
Семья и жизнь
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
Семья и жизнь
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
Как только банка пустеет, я делаю новую. Эта капуста по-немецки хороша и как закуска, и как гарнир
Общество
Как только банка пустеет, я делаю новую. Эта капуста по-немецки хороша и как закуска, и как гарнир
Обычные ватрушки больше не пеку: нашла рецепт творожных завитушек с яблоком — нежнее и воздушнее
Общество
Обычные ватрушки больше не пеку: нашла рецепт творожных завитушек с яблоком — нежнее и воздушнее
Фрикасе из курицы без грибов: нежнейшая грудка с подливой, которая не надоедает
Общество
Фрикасе из курицы без грибов: нежнейшая грудка с подливой, которая не надоедает
Мария Левицкая
М. Левицкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

