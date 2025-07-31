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31 июля 2025 в 06:45

Три развода, отношение к СВО, съемки на Украине: где сейчас Никита Панфилов

Никита Панфилов Никита Панфилов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Никита Панфилов продолжает творческую деятельность. Что известно о личной жизни артиста, говорил ли он об СВО?

Как сложилась личная жизнь Никиты Панфилова

Никита Панфилов заявил, что больше никогда не женится. Звезда «Сладкой жизни» трижды водил возлюбленных в ЗАГС, и каждый раз это заканчивалось разводом. Подробности он раскрыл в беседе с Woman.ru.

По словам актера, он верит, что еще встретит женщину, которая сможет сделать его счастливым. Однако ставить еще один штамп в паспорте он не собирается. Панфилов подчеркнул — в его отношениях всегда все было хорошо только до свадьбы.

«В любовь верю, но в брак — больше нет! Не существует его, это ошибка. Людям надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду. Брак — это зло. Каждый раз, когда я кого-то вел в загс, это плохо заканчивалось — и с каждым разом всё хуже и хуже. Так зачем мне гневить судьбу свою?» — поделился актер в беседе с Woman.ru.

Первой женой Никиты Панфилова была коллега Вера Бабенко. Артист обвинял бывшую супругу в измене.

В 2010 году актер связал себя узами брака с Ладой Поярковой. Она занимала должность администратора в программе «Армейский магазин» и занималась поиском участников для проекта. В 2013 году у пары родился сын Добрыня. Однако в 2015 году супруги приняли решение о разводе. По словам актера, причиной разрыва стала измена жены.

В 2017 году Панфилов узаконил отношения со стоматологом Ксенией Соколовой. Спустя год у супругов родилась дочь Аврора. Актер отмечал, что сейчас у него «та семья, о которой долго мечтал».

Что Никита Панфилов говорил об СВО и Украине

Панфилов не выражал свою точку зрения относительно специальной военной операции, поскольку не дает комментариев на политические темы.

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — говорил он.

В 2019 году Панфилов сообщил, что не поедет в Крым, чтобы сохранить возможность сниматься в сериале «Пес», который создавала украинская телекомпания.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — пояснил он.

Кроме того, артист говорил о проблемах, вызванных отсутствием прямого авиаперелета между Россией и Украиной. По его словам, ранее он летел до Киева чуть более часа, однако после ввода ограничений дорога стала отнимать у него пять часов.

Съемки «Пса» продолжались до 2021 года, после этого проект был остановлен и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже.

Чем сейчас занимается Панфилов

Никита Панфилов продолжает активно заниматься творчеством. В настоящее время он участвует в работе над спектаклем «Физика».

В 2025 году артист принял участие в съемках сериалов «Лепила» и «Положение вещей». В ближайшем будущем ожидается выход комедии «Коп-звезда» с его участием.

Кроме того, недавно состоялась премьера шоу «Гладиаторы» на канале НТВ, ведущими которого стали сам актер и чемпион России и Европы по регби Кирилл Кошарин.

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Россия
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