17 августа 2025 в 06:41

Превратила дольки яблок в съедобные розы! Обалденный пирог к чаю за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Превратите яблоки в изысканные розы! Этот пирог покоряет не только вкусом, но и волшебной красотой. Нежные «лепестки» из тончайших ломтиков яблок, запеченных до мягкости, покоятся на хрустящей песочной основе и утопают в бархатистом заварном креме. Аромат ванили и корицы делает каждый кусочек праздником. Это десерт, достойный восхищения и аплодисментов!

Вам понадобятся:

Для основы: 250 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 80 г сахара, щепотка соли, 1 желток (можно заменить 2 ст. л. ледяной воды).

Для роз: 4–5 крупных твердых яблок (айдаред, гренни), сок 1/2 лимона, 2–3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы.

Для заварного крема: 500 мл молока, 3 желтка, 100 г сахара, 40 г кукурузного крахмала, 1 ч. л. ванильного экстракта.

Приготовление:

  1. Основа: муку, сахар и соль смешайте. Натрите холодное масло, порубите ножом в крошку. Добавьте желток, быстро соберите тесто в шар. Раскатайте в круг по размеру формы (~24 см), переложите в смазанную форму, сделайте бортики. Наколите вилкой, охладите 30 мин. Запеките «вслепую» (с грузом: фольга + горох/бобы) 15 мин. при 180 °C. Снимите груз, допеките 5–7 мин. до золотистости. Остудите.

  2. Розы: яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину. Очень тонко нарежьте половинки пластинами (удобно ножом/овощечисткой). Сбрызните лимонным соком. Перемешайте с сахаром и корицей, дайте постоять 10 мин. для мягкости. Слегка отожмите сок. Формируйте розы: выкладывайте 5–7 ломтиков в ряд с нахлестом, сворачивайте рулетом. Плотно укладывайте розы на основу.

  3. Крем и запекание: взбейте желтки с сахаром и крахмалом до гладкости. Молоко доведите до кипения. Тонкой струйкой влейте горячее молоко в желтки, интенсивно помешивая. Верните смесь в кастрюлю, варите на среднем огне, помешивая венчиком, до густоты пудинга (~3 мин.). Снимите с огня, добавьте ваниль. Аккуратно вылейте крем между яблочными розами. Запекайте 25–30 мин. при 170 °C до тех пор, когда яблоки станут мягкими, а крем схватится. Остудите. Подавайте, посыпав сахарной пудрой. Наслаждайтесь вкусом и красотой!

Ранее сообщалось о двух суперпростых рецептах выпечки с яблоками в августе.

яблоки
рецепты
пироги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
