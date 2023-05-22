«Ярмарка понтов»: сколько стоят школьные выпускные в 2023 году Повышение стоимости организации праздника — далеко не единственный тренд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расходы родителей на организацию школьных выпускных выросли в 2023 году. Об этом свидетельствуют актуальные социологические исследования. Так, по сравнению с доковидным 2019 годом траты на организацию выпускного вечера для девятиклассников увеличились почти вдвое, для одиннадцатиклассников — примерно в полтора раза. Однако повышение стоимости — далеко не единственный тренд. Как пройдут запланированные на 23 и 24 июня школьные выпускные в 2023 году и во сколько обойдутся родителям, узнал NEWS.ru.

Сколько денег надо на выпускной

Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители сдают в среднем по 10 500 рублей за ученика. Если ребенок заканчивает 9-й класс в Москве или Санкт-Петербурге, нужно быть готовым к более значительным тратам: здесь сдают в среднем по 12 500 и 11 000 рублей соответственно.

По данным исследовательского центра компании SuperJob, выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Так, средняя по России сумма сбора — 16 500 рублей, в российской столице — 19 000 рублей, в Петербурге — 18 000.

Авторы исследования выяснили, что по сравнению с прошлым годом на организацию праздника для девятиклассников родители тратят в среднем на 500 рублей больше, для одиннадцатиклассников — на 1500 рублей больше. Однако по сравнению с доковидным 2019 годом суммы выросли в два и полтора раза соответственно. Заметно увеличились траты и на выпускные наряды.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Например, костюм для девятиклассника стоит в среднем 13 500 рублей, для одиннадцатиклассника — 17 000 рублей. Выяснилось также, что платье для выпускницы обойдется в среднем в 13 000 рублей в 9-м классе и в 16 500 рублей — в 11-м классе. При этом в Москве красота стоит чуть больших жертв: на костюм для сына здесь придется выложить в среднем 13 800 (9-й класс) и 18 500 рублей (11-й класс), на платье для дочери — 14 000 и 18 500 рублей соответственно. В Северной столице расходы чуть ниже: на юношу — в среднем 10 000 (9-й класс) и 16 000 рублей (11-й класс), на девушку — в среднем 12 500 и 17 500 рублей.

Руководитель одного из салонов одежды Анна Семёнова в разговоре с NEWS.ru уточнила, что речь идет об усредненных цифрах.

«Однако в реальности всё может быть несколько иначе. К нам уже обращались родители девушек, наряд которых по стоимости вполне сопоставим со свадебным. Конечно, в первую очередь это свойственно столице и богатым регионам: там для некоторых ценовой потолок находится где-то очень высоко, поэтому купить платье для любимой дочки на выпускной за 100–150 тысяч рублей — едва ли не обычное дело», — рассказал Семёнова.

По ее словам, теоретически можно приобрести наряд «хоть за миллион». Таким образом, практически всё здесь зависит от толщины кошелька мамы и папы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономят ли на выпускных в 2023 году

Современные дети стали более ответственными и скромными, отметила в разговоре с NEWS.ru руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, «излишества уходят в прошлое».

«Конечно, есть разные школы: частные и государственные. В государственных обычно праздники проходят скромнее. Что касается частных, то мы можем только догадываться, что и как там происходит. Фактически речь идет о закрытых мероприятиях, о которых можно узнать разве что из социальных сетей. Конечно, организация праздника стала дороже, цены сейчас на всё растут. Однако я заметила, что дети теперь очень чутко относятся к социальному неравенству», — пояснила Волынец.

Она призналась, что знает несколько случаев, когда дети отказались от идеи арендовать теплоход на выпускной вечер, зная, что далеко не всем в их классах это по карману: «С одной стороны, дети становятся более практичными и рациональными, с другой — более сознательными. Для многих главное, чтобы каждый имел возможность принять участие в празднике. Ведь главное — это эмоции».

Волынец также рассказала, что во многих российских школах дети сами организуют выпускные вечера, не нанимая диджеев и ведущих: придумывают развлекательные программы и проводят их так, как считают нужным.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как выяснил NEWS.ru, в некоторых учебных заведениях проводятся закрытые голосования, в ходе которых родители школьников обозначают сумму, которую они готовы потратить на организацию выпускного вечера. По итогам, как правило, принимается решение организовывать сбор средств по нижней финансовой планке.

Глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин рассказал NEWS.ru, что сегодня все чаще и чаще дети и родители вообще отказываются от проведения выпускных вечеров: «Это очень дорого, а у многих сейчас каждая копейка на счету. К тому же сознательные выпускники помнят, что им буквально завтра предстоит поступать в вузы и, возможно, уезжать в другой город. На всё это тоже нужны немалые деньги».

Кроме того, по словам общественника, некоторые не хотят ничего отмечать из-за ситуации в стране и мире, считая, что «сейчас явно не до праздника».

Как сейчас модно проводить выпускные

Многие организаторы праздников предлагают сегодня самые разные программы школьных выпускных, ориентируясь в первую очередь на бюджет.

«Есть самые разные программы: довольно скромные — продолжительностью два-три часа, либо расширенные — 15 часов, с вечера до самого рассвета», — рассказала NEWS.ru менеджер эвент-агентства «Зажигай» Наталья Катюхина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По ее словам, сегодня весьма популярными являются школьные выпускные в форме квестов-хорроров. Запрос на их проведение весьма велик практически во всех регионах. Востребованы сегодня и различные тренинги, которые проводятся в праздничную ночь практически сразу после официальной части.

Генеральный директор агентства эвент-менеджмента MaxMedium Татьяна Спурнова в беседе с NEWS.ru пояснила, что «всё зависит от фантазии».

«Конечно, рестораны и кораблики почти всегда в моде. Однако сейчас, например, популярны и квесты, и байк-клубы. С точки зрения бюджетов, Москва, конечно, стоит особняком на фоне остальных регионов», — признала Спурнова.

Психолог Елена Волкова полагает, что очень часто школьные выпускные превращаются в соревнование.

«Простите, но подчас мы видим, что такие выпускные становятся самой настоящей „ярмаркой понтов“ — с лимузинами, дорогими платьями и фейерверками. Самое веселое, что большинству детей все это не надо, это скорее надо их родителям. Детям обычно нужны искренние эмоции, а их ни за какие деньги не купишь», — пояснила она NEWS.ru.

Согласно результатам опроса, проведенного ранее ВЦИОМом, большинство тех, кто окончил школу более 15 лет назад, считают, что сегодня выпускные балы более роскошные и дорогостоящие. Такой точки зрения придерживаются 83% респондентов.

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