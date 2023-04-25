Мужчина угрожает шутингом, если школьники не пройдут его «реалити-квест» Мужчина угрожает массовым убийством, если школьники не пройдут его «реалити-квест»

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В подмосковном Королеве мужчина угрожает совершить массовое убийство, если ученики одной из местных школ не пройдут его «реалити-квест» на территории учебного заведения, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленник опубликовал сообщения, в которых написал, что «явился в облике человека, чтобы избавить этот мир от биомусора».

Согласно распространившимся в детских чатах сообщениям, мужчина предложил ученикам следующие правила игры: чтобы выжить в квесте, необходимо найти пять бумажек под лестницами в школе и собрать ответ. Если собрать не получится, то игра будет окончена.

После того как школьники изучили подозрительным сообщения, они показали их учителям, которые передали информацию полиции. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают автора угроз и выясняют детали предложенной игры.

Ранее автор канала «Казанский Брейвик» пригрозил устроить тройное нападение в Казани 19 апреля. Он писал, что намерен транслировать атаки в прямом эфире. В постах он заявлял о намерениях повторить теракт норвежца Андерса Брейвика. Позднее Telegram-канал Mash выяснил, что автором постов оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк.