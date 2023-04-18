Полиция ищет «казанского Брейвика», пообещавшего устроить шутинг в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция разыскивает администратора Telegram-канала «казанский Брейвик» , который пообещал устроить массовое убийство в школе № 79, мечети Ярдэм и торговом центре «Московский», а также в неназванном колледже в Казани. Согласно опубликованным сообщениям он запланировал атаку на 19 апреля, которую намерен показывать в прямом эфире.

Судя по опубликованным в канале сообщениям, администратор завел паблик в качестве личного дневника. В постах он пишет, что хотел бы повторить поступок Андерса Брейвика, который совершал теракты, в которых погибло 77 человек и 151 получили ранения.

Автор канала рассказал, что интересуется шутингом последние несколько лет и вдохновляется массовыми убийствами. Мысли о своем преступлении, как пишет администратор, появились у него около 3-4 лет назад. Тогда он начал копить деньги, которые позже потратил на два ружья с патронами.

Свои мотивы автор канала объяснил «нехорошими взглядами на религию». В этом же посте он написал, что сначала устроит взрыв в ТЦ «Московский», чем отвлечет внимание силовиков, после чего направится в своей колледж и школу, где «покончит всё».

В настоящее время Telegram-канал заблокирован. Власти и правоохранительные органы не комментируют публикации.

В 2021 году Ильназ Галявиев совершил нападение на одну из гимназий в Казани. Мужчина, вооруженный многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством, убил девять человек, семь из которых были детьми. В общей сложности потерпевшими признано более 600 лиц. 13 апреля 2023 года Галявиев получил пожизненный тюремный срок за массовое убийство.