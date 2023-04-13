Казанского стрелка отправили за решетку за массовое убийство в гимназии Казанский стрелок Галявиев получил пожизненный срок за массовое убийство в гимназии

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев

Ильназ Галявиев, открывший стрельбу в казанской гимназии в 2021 году, получил пожизненный тюремный срок за массовое убийство. Приговор вынес Верховный суд Татарстана, сообщает Следственный комитет в Telegram. Галявиева признали вменяемым. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Все собранные и предоставленные следствием доказательства суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Следственный комитет, ссылаясь на материалы уголовного дела, отмечает, что «причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из Сети».

Нападение на гимназию было совершено 11 мая 2021 года. Галявиев, вооруженный многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством, убил девять человек, семь из которых были детьми. В общей сложности потерпевшими признано более 600 лиц.

Ранее Галявиев пообещал выплатить компенсации пострадавшим. Он пояснил, что планирует написать книгу, чтобы не ограничиваться работой в колонии, а деньги от реализации тиража направить на закрытие всех исков. Общая сумма всех гражданских исков составила 48 млн рублей.